Repubblica Ceca: ministro Petricek a Parigi il 5 giugno, previsto incontro con omologo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, Tomas Petricek, si recherà in visita ufficiale a Parigi il prossimo 5 giugno, per un colloquio con l’omologo Jean-Yves Le Drian. Lo riferisce l’emittente radio pubblica “Czech Radio”, aggiungendo che i due capi della diplomazia hanno in programma di discutere una serie di questioni di rilievo nel quadro della sicurezza europea, dei rapporti bilaterali e delle operazioni militari in Mali in cui sono stati coinvolti militari cechi e francesi. Stando alle informazioni diffuse, Petricek ha anche in programma di esporre al suo omologo le priorità dell’imminente presidenza di turno della Repubblica Ceca nel quadro del gruppo di Visegrad, che prenderà il via nel mese di luglio. (Rep)