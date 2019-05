Firenze: Giudici (Uritaxi), violenza subita dal tassista è conseguenza della deregulation immigrazionista

- Il presidente nazionale Uritaxi, Claudio Giudici, interviene sulla rissa tra extracomunitari che si è verificata alla stazione centrale di Firenze giovedì scorso che ha messo a rischio l'incolumità di un tassista. "Per protesta e per solidarietà al collega, i tassisti dei sindacati Uritaxi e Ugl Firenze hanno deciso, per quanto possibile, di astenersi dal prestare servizio nella zona della stazione", si legge nella nota di Uritaxi. "La violenza subita al proprio taxi dal collega di Firenze alla stazione Santa Maria Novella, per come si è sviluppata, non fa altro che ribadire che una deregolamentata politica dei flussi migratori, svincolata da serie politiche di integrazione professionale e accoglienza, sia sbagliata - dice Giudici -. Lo è sia per quelle persone che arrivano in Italia in cerca di una miglior vita, salvo poi doversi ritrovare senza un tetto e senza un lavoro, essere trasformate in sacche di manodopera in eccesso, grimaldello per l'abbassamento delle condizioni economiche e delle tutele del lavoro, e lo è per i nostri cittadini che non è giusto subiscano, nella loro pacifica e civile quotidianità, i riflessi del disagio prodotto dalla deregulation immigrazionista". "Sottovalutare quello che è successo sarebbe divenire complici della consueta politica dell'attendere il morto; morti che peraltro già ci sono stati, in diverse parti d'Italia, proprio perché questo non è un problema meramente locale. Se il collega fosse sceso di auto, per far valere i propri diritti, come in un Paese civile dovrebbe essere nel potere di qualsiasi cittadino che subisce un danno, probabilmente oggi – prosegue Giudici – parleremmo di cose ben più gravi. Ed invece, il clima di paura che ha dovuto subire il tassista durante l'ordinario svolgimento del proprio lavoro, lo ha costretto a privarsi di far valere dei legittimi diritti. E' per questo che bene fanno oggi i suoi colleghi a essergli solidali con i fatti e non con le sole parole, e spero che altrettanto facciano le istituzioni".(Com)