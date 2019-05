Imprese: Fratoianni (Sinistra) su Mercatone Uno, avvisaglie da mese, governo dov'era?

- Nicola Fratoianni, leader de La Sinistra, commenta il fallimento di Mercatone Uno, con la conseguente perdita del posto di lavoro per i suoi 1.800 dipendenti. “Sono allibito - dice - 1.800 lavoratori dell’ex Mercatone Uno apprendono di notte e via Facebook del fallimento della Shernon Holding e della chiusura dei punti vendita in Italia. Dalla sera alla mattina ci si ritrova senza lavoro". “Da mesi c’erano avvisaglie sulla poca serietà della cordata - prosegue l’esponente della sinistra - che aveva acquisito la catena dei negozi. Tanto che io stesso avevo visitato due punti vendita, uno in Toscana e uno in Abruzzo, con due interrogazioni al ministro di Maio per avvertire dei rischi che i lavoratori mi avevano illustrato. Perché non è intervenuto a quel tempo il governo? Adesso arrivano in batteria le dichiarazioni di ministri e sottosegretari, ma in questi 8 mesi - conclude Fratoianni - precisamente dov’erano?". (Com)