Milano: Comune, torna il 'Bando quartieri 2019', un mln a disposizione per progetti rigenerazione urbana

- Rigenerazione urbana, torna il Bando per animare i quartieri e rafforzare attività e servizi rivolti agli abitanti con progetti che coinvolgano le reti territoriali e sostengano le organizzazioni dei cittadini. Alla sua terza edizione, quest'anno si chiamerà "Bando quartieri 2019" e, dopo l'approvazione delle linee guida da parte della Giunta, verrà pubblicato nei prossimi giorni, aperto alla partecipazione di fondazioni, onlus, comitati di inquilini (se costituiti in associazione), associazioni di volontariato, di promozione sociale, sportiva, culturale, di food policy e sostenibilità ambientale, sia a titolo individuale sia in forme di partenariato. Il contributo dell'Amministrazione sarà, come già l'anno scorso, pari ad un milione di euro, ed ogni progetto selezionato potrà aggiudicarsi un cofinanziamento fino a 40mila euro. Il tempo per la realizzazione delle attività è il periodo compreso tra settembre di quest'anno e la fine di giugno 2020. Il Bando si intreccia con l'intelaiatura dell'ampio Piano quartieri, rispondendo all'esigenza, prioritaria per l'Amministrazione, di prestare particolare attenzione alla qualità della vita di chi abita la città e, insieme, di stimolare le attività e la progettualità che nascono "dal basso", per contribuire così a rafforzare il lavoro dei protagonisti della rigenerazione urbana milanese. Rispetto all'anno scorso, si estendono gli ambiti di riferimento fino a coinvolgere l'intera città, compresa la zona del centro storico: i partecipanti, quindi, potranno candidarsi con progetti che insistono su uno dei nomi municipi in cui è suddivisa la città e che, altra novità rispetto alle passate edizioni, devono essere legati a specifici temi scelti anche attraverso il coinvolgimento dei municipi. (segue) (Com)