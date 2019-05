Imprese: Laforgia (Sinistra), interrogazione urgente a Di Maio su Mercatone Uno

- Il senatore de La Sinistra, Francesco Laforgia, ha presentato una interrogazione urgente al ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in merito alla vicenda di Mercatone Uno e alla perdita del posto di lavoro dei suoi 1.800 dipendenti. "Il ministro Di Maio spenga i social e faccia politiche industriali capaci di tutelare chi lavora e chi fa imprenditoria sana - afferma Laforgia - Si chiariscano le responsabilità e non si scarichi sui lavoratori il prezzo di una cattiva gestione". (Com)