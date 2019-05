Cinema: fonti, nessun premio a Cannes per "Il traditore"

- Secondo quanto si apprende da alcune fonti, "Il traditore", di Marco Bellocchio, non rientrerebbe nel palmarès dell'edizione 2019 del Festival di Cannes. Nessun riconoscimento, dunque, per la pellicola, unico titolo italiano in concorso quest'anno, con Pierfrancesco Favino nei panni del primo pentito di mafia, Tommaso Buscetta. La cerimonia di premiazione si svolgerà tra poco, alle 19:15. (Rin)