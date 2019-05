Difesa: Di Maio, nave "Trieste" eccellenza cantieristica, orgoglio internazionale per nostro Paese

- Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha preso parte stamattina al varo della nave "Trieste" di Fincantieri. "Oggi a Castellammare di Stabia con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e l’ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, ho partecipato al varo della Nave Trieste. Un'eccellenza della cantieristica italiana - afferma su Facebook - L'unità navale più grande costruita da Fincantieri per la nostra Marina Militare. Un orgoglio internazionale per il nostro Paese. Per questo dobbiamo ringraziare tutte le maestranze e i lavoratori della Fincantieri, che con passione e professionalità non hanno mai smesso di credere nel futuro della nostra terra. Ci hanno sempre messo il cuore e questo gli va riconosciuto. Grazie". (Com)