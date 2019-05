Trasporto aereo: Russia, accordo con giapponese Ana per nuovi voli a Mosca e Vladivostok

- La compagnia aerea giapponese Ana ha annunciato l’avvio di nuovi voli diretti verso le città di Mosca e Vladivostok entro il 2020. Lo ha annunciato oggi la direttrice dell’Agenzia federale russa per il turismo, Zarina Doguzova. “Abbiamo fatto un accordo con Ana, una tra le più importanti compagnie aeree del Giappone, per l’istituzione di nuovi voli diretti da Tokyo a Mosca e Vladivostok entro il primo semestre del prossimo anno. Si tratta di un’intesa molto importante, che contribuirà ad un rafforzamento della cooperazione nel settore nel prossimo futuro”, ha detto Doguzova durante un incontro con i giornalisti organizzato nel quadro della Conferenza russo-giapponese sul turismo. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Sputnik”, l’evento è una piattaforma importante per la discussione delle questioni più di rilievo nel quadro dell’attuazione di un accordo stipulato lo scorso gennaio dalle autorità di Mosca e Tokyo per il raddoppiamento dei reciproci flussi turistici entro il 2023.(Rum)