Milano: Comune, lunedì 27 modifiche a viabilità e tpl per concerto Radio Italia in piazza Duomo

- Lunedì 27 maggio in occasione del concerto di Radio Italia in piazza Duomo visto il grande afflusso di persone, L'Amministrazione comunale ha concordato con gli organizzatori e con le autorità di pubblica sicurezza alcuni provvedimenti per limitare quanto più possibile disagi alla città e ai partecipanti e garantirne la sicurezza. Vi saranno alcune restrizioni alla viabilità a partire dalle ore 14 di lunedì fino alle ore 02.00 di martedì. La chiusura al traffico dei veicoli, oltre che in piazza Duomo, è prevista anche in via Mazzini, via Orefici, via Palazzo Reale, via Cardinal Martini, corso Vittorio Emanuele II, via Santa Radegonda, via San Raffaele, via Mercanti, Galleria Vittorio Emanuele II. Tutte queste località saranno transennate e anche solo per il transito da parte dei pedoni sarà necessario sottoporsi ai controlli di sicurezza. In particolare, piazza Duomo verrà completamente chiusa anche al transito quando dovesse riempirsi per il pubblico del concerto, pertanto si consiglia di preferire percorsi alternativi fin da metà pomeriggio. (segue) (Com)