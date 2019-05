Milano: Comune, lunedì 27 modifiche a viabilità e tpl per concerto Radio Italia in piazza Duomo (2)

- Dalle ore 14 fino al termine del concerto, l'ingresso e l'uscita dalle mostre di Palazzo Reale saranno consentiti solo da via Pecorari, mentre l'accesso e l'uscita dal Museo del Novecento saranno possibili da via Marconi e non da Piazzetta Reale.Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Atm ha predisposto un servizio straordinario con metropolitane potenziate e orario prolungato fino a tarda notte. Le linee M1 e M3 prolungano l'orario con ultime partenze dal centro previste intorno all'1.10 circa. I treni della M1 che viaggiano oltre il normale orario della mezzanotte faranno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. A partire dal primo pomeriggio, intorno alle 14 circa, sarà chiusa la stazione M1-M3 di Duomo. Per cambiare linea si suggeriscono le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere piazza Duomo è possibile usare le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone e Missori. Dalle 13.30 circa, le linee 2, 3, 14, 16 e 19 saranno temporaneamente deviate e subiranno rallentamenti. Informazioni sui percorsi modificati sul sito e sull'app Atm. Per pianificare il proprio viaggio, è consigliabile considerare le linee metropolitane. Prolungano l'orario di apertura fino alle 2:30 di notte i parcheggi di interscambio con le stazioni della metropolitana di Gobba, Famagosta, San Donato, Maciachini, Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie. Gli sportelli del Atm Point e dell'Info Point Area B e C nella stazione di Duomo chiuderanno alle 13. Assistenti alla clientela saranno a disposizione dei passeggeri nelle stazioni vicine a piazza Duomo per dare informazioni sugli orari, soluzioni di viaggio e biglietti. (segue) (Com)