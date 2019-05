Milano: Comune, lunedì 27 modifiche a viabilità e tpl per concerto Radio Italia in piazza Duomo (3)

- Per evitare che il grande afflusso di persone possa creare disagi, l'Amministrazione ha emesso un'ordinanza che prevede dalle 8 del mattino di lunedì 27 maggio alle 3 del mattino di martedì 28 maggio, in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri, il divieto di introdurre o vendere bottiglie di vetro, lattine o bottiglie di plastica chiuse e di portare o utilizzare nell'area fuochi artificiali, petardi e spray urticanti. È consentito agli esercizi commerciali la vendita di bevande, previa spillatura in contenitori di plastica o carta. L'ordinanza dispone anche il divieto di vendita e di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi e l'esercizio del commercio in forma itinerante. Sarà consentito invece per i locali la consumazione in contenitori di vetro e di super alcolici nel caso di servizio al tavolo. Per garantire la sicurezza, oltre alle forze dell'ordine, saranno presenti oltre 80 agenti di Polizia Locale per gestire la viabilità e i controlli antiabusivismo. (Com)