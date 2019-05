Università: a open day UniMi 6000 studenti, tra novità nuova triennale in inglese e più 50 per cento per borse di studio

- Seimila studenti prossimi alla maturità hanno affollato oggi la sede centrale della Statale per l’Open Day la tradizionale giornata di orientamento per future matricole, alle prese con la scelta del proprio percorso di studio universitario, promossa dal Cosp - Centro per l'Orientamento allo studio e alle professioni Nell’offerta formativa a disposizione delle matricole - 76 lauree tra triennali e ciclo unico, 60 magistrali – la novità per il prossimo anno è il nuovo corso di laurea International Politics Law and Economics (IPLE), prima triennale interamente in lingua inglese attivata alla Statale. Concepita per dotare gli studenti di “uno sguardo attento e critico, in grado di indagare e comprendere le complessità del mondo attuale”, sottolinea il coordinatore, Marco Pedrazzi, professore di Diritto internazionale del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. Il percorso formativo è stato costruito con l’apporto delle competenze di politologia, diritto ed economia presenti nei tre dipartimenti della Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali. Dopo il primo anno, atto a fornire i rudimenti del diritto pubblico e internazionale, della scienza politica e delle relazioni internazionali, dell’economia, della sociologia e della storia contemporanea, due sono i curricula a disposizione: International Politics and Economics e International Politics and Law. A numero programmato, la nuova triennale conta 125 posti più 25 per studenti extra UE, con test il 5 settembre. (segue) (Com)