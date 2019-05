Università: a open day UniMi 6000 studenti, tra novità nuova triennale in inglese e più 50 per cento per borse di studio (2)

- In merito ai servizi e ai provvedimenti a supporto del diritto allo studio, mentre non si registrano variazioni nelle tasse e nei contributi, e si conferma la no tax area fissata ai 14.000 euro di ISEE, l’Ateneo propone per il prossimo anno accademico un consistente aumento delle borse di studio di servizio, che passano da 500 a 750. Queste borse, dell'importo di 1.800 euro, sono rivolte in particolare a chi supera la fascia di reddito massima prevista per partecipare ai bandi di assegnazione delle borse regionali per il diritto allo studio. Confermate le borse di merito, contributi integrativi dell’ammontare massimo di 6000 euro destinati ai beneficiari di borse regionali per il diritto allo studio e borse di servizio dell'Ateneo. Novità del prossimo anno, l’Osservatorio per il diritto allo studio universitario, organo paritetico composto anche dai rappresentanti degli studenti con funzione consultiva di Senato accademico e Consiglio di amministrazione e che lavorerà nell'ambito di azioni e progetti relativi al diritto allo studio, dalla contribuzione, alle borse, agli alloggi, a tutti i servizi per gli studenti in generale. Tra le altre novità, anche le borracce in acciaio che per la prima volta dal prossimo anno saranno distribuite a tutte le matricole: piccolo ma significativo passo del percorso sulla sostenibilità intrapreso dalla Statale che nell’anno accademico in corso ha registrato la certificazione ambientale BREEAM per l’edificio storico di Via Festa del Perdono, lo standard di certificazione britannico di sostenibilità degli edifici. (segue) (Com)