Imprese: Pagano (Pd) su Mercatone Uno, in un anno mai una parola da ministro Di Maio

- Il deputato del Partito democratico Ubaldo Pagano, commenta, su Facebook, il fallimento di Mercatone Uno. "In un anno il ministro Luigi Di Maio non ha pronunciato pubblicamente neanche una parola su Mercatone Uno e i suoi dipendenti, non si ha notizia neanche di sue eventuali partecipazioni agli incontri al ministero, come quello del 18 aprile: quando pensa di occuparsene? - dice Pagano - Ora che è stato dichiarato fallimento e 1.800 dipendenti, 300 solo in Puglia, sono in mezzo a una strada finalmente farà il suo lavoro di ministro?". "Quando erano all'opposizione, i cinque stelle - prosegue Pagano - presentavano un'interrogazione al mese sui dipendenti di Mercatone Uno. Poi sono arrivati al governo e se ne sono completamente disinteressati. Ecco il bluff di Di Maio, Casaleggio, Di Battista e soci". (Com)