Milano: Comune, nel 2019 chiusi e in corso lavori in 20 scuole per oltre 30 mln di euro

- Si festeggerà mercoledì 29, nelle Scuole Primarie di via Paravia 83, dove sono terminati i lavori per realizzare i nuovi controsoffitti, e di via Muzio. Qui i bambini possono finalmente tornare a studiare e giocare in un ambiente più bello e sicuro, grazie al rifacimento delle facciate interne ed esterne e dei due cortili, in particolare del campo da basket e della pista di atletica. Dall'inizio del 2019 si sono chiusi e sono in corso lavori in circa trenta scuole, dai Nidi alle Secondarie di Primo grado, per oltre 19 milioni di euro, grazie ai quali sono stati restituiti ambienti più belli e sicuri ai bambini e alle bambine che le frequentano. Solo nel mese di aprile sono stati terminati i lavori per le opere necessarie all'ottenimento della Certificazione di Prevenzione Incendi (Cpi) nella Primaria di via Airaghi, nelle Scuole dell'Infanzia di via Appennini e via Barzilai, dove in estate verranno terminate alcune tinteggiature, e nell'Infanzia di via Cova, dove i bimbi rientreranno con il nuovo anno educativo. (segue) (Com)