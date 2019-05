Milano: Comune, nel 2019 chiusi e in corso lavori in 20 scuole per oltre 30 mln di euro (2)

- Nei mesi precedenti, tra gennaio e febbraio, erano tornate agibili le palestre della Primaria Scrosati (dove sono stati realizzati anche un camminamento esterno e una cancellata) e della Scuola Secondaria di Primo grado di via Cagliero. Nuovamente utilizzabile anche il corridoio di collegamento tra i due corpi della Secondaria di Primo grado Giustizia, dove sono inoltre stati realizzati una nuova aula di informatica e il corrimano delle scale esterne delle uscite di sicurezza e della rampa per persone con disabilità. Nello stesso periodo è stata conclusa anche la bonifica dell'amianto nelle tubazioni dei locali vespaio e cantine nel plesso di Anselmo da Baggio. Avviati la scorsa estate, sono in dirittura d'arrivo anche i lavori nella Primaria di via San Colombano, scuola pubblica con metodo Montessori: i bambini possono infatti rientrare nelle aule dell'ultimo piano, mentre si sta concludendo il rifacimento della copertura, è pronta una nuova aula magna ed è stato sistemato il cortile. Ai cantieri conclusi, si aggiungono i tanti in corso in tutta la città per l'ottenimento dei Cpi, come quelli nelle Scuole dell'Infanzia di via Crollalanza e via Graf, nelle Primarie di via Baroni, via Carnovali, via Feltre, nelle Secondarie di Primo grado di via Fara e via Cagliero e nell'Istituto comprensivo di via Bottego. Tra le opere più frequenti ci sono la sistemazione degli impianti, l'adeguamento della rete idrica per gli idranti, la sistemazione di pareti e maniglioni, ma anche il rifacimento delle pavimentazioni e la messa in sicurezza dei controsoffitti. Opera quest'ultima che si sta realizzando anche nel Nido Mompiani in zona Corvetto. (segue) (Com)