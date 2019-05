Milano: Comune, nel 2019 chiusi e in corso lavori in 20 scuole per oltre 30 mln di euro (3)

- Prosegue poi la creazione di nuove scuole concepite con criteri di sostenibilità e spazi innovativi: saranno pronte per l'anno scolastico 2019/2020 la Primaria di viale Puglie e la Secondaria di Primo grado di Merezzate (a scomputo oneri di urbanizzazione) – per entrambe è previsto l'allestimento degli spazi durante il mese di agosto – e la Primaria di via Pisa, dove è previsto l'ingresso degli studenti nel corso del 2020. Terminati i complessi lavori di bonifica dei terreni, è stato avviato il cantiere di ricostruzione della Primaria Viscontini, mentre è terminata la bonifica da amianto e Fav della Primaria Magreglio e sono dunque potute partire le opere di demolizione: la scuola sarà poi ricostruita ex novo. Sono in corso anche l'approvazione del piano di bonifica da amianto, propedeutica alla demolizione, che partirà in estate, per la Primaria Brocchi e la bonifica del terreno per inquinamento da idrocarburi di Strozzi. In via Moscati proseguono i cantieri per il rifacimento dei servizi igienici, ma anche per il rinnovo della copertura e delle facciate, con tutti i serramenti. Nella Scuola dell'Infanzia di via Gattamelata sono avviati il rifacimento della copertura e della facciata esterna, ma anche dei pavimenti interni e di tutti i controsoffitti, con la messa in sicurezza dei plafoni e l'adeguamento dell'impianto elettrico: qui è prevista anche la revisione di tutti i serramenti interni. In via Crocefisso le opere per l'ottenimento del Cpi si accompagnano alla messa in sicurezza dei plafoni e al recupero dei locali non in uso. In via Monte Baldo sono in corso il rifacimento della copertura e della pavimentazione della palestra, ma anche dei servizi igienici. In via Ruffini sono già avviate la sistemazione delle facciate e la bonifica da Fav e amianto nel sottotetto e a breve seguirà anche la sostituzione di parte degli infissi. In via Quadronno i lavori riguardano il recupero di spazi non utilizzati e la risistemazione delle pavimentazioni interne (cui seguiranno i lavori per il Cpi). (segue) (Com)