Milano: Comune, nel 2019 chiusi e in corso lavori in 20 scuole per oltre 30 mln di euro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Colletta sono in corso le opere per restituire l'agibilità alle aule del secondo piano – cantiere che era stato abbandonato dall'impresa precedente – e a breve sarà messo in sicurezza il controsoffitto del terzo piano. Sempre per Colletta è in chiusura il progetto esecutivo per le facciate, dove nel frattempo si interviene con la messa in sicurezza tramite manutenzione ordinaria, e dei serramenti: tutte opere finalizzate al conseguimento del Cpi, la cui riprogettazione è stata recentemente affidata. Nella Primaria Stoppani si è concluso il rifacimento della parte di controsoffitto del secondo piano interessato dai cedimenti lo scorso anno, sono stati ordinati e stanno partendo i lavori per proseguire con il rifacimento di tutti i controsoffitti del secondo piano e sono in progettazione i lavori per avviare le opere di antisfondellamento anche a piano terra e primo piano. In via Venini, dove si erano manifestati problemi ai plafoni, è stato realizzato il sistema di antisfondellamento in due gruppi di servizi igienici al primo e secondo piano, sono state sostituite le pavimentazioni contenenti amianto e rimosse tutte le controsoffittature abbandonate dai precedenti appalti; al secondo piano, inoltre, sono stati recuperati i locali abbandonati e sono attualmente in corso i lavori di rifacimento degli impianti elettrici, mentre le opere di risanamento igienico ambientale sono già state ultimate, compreso lo sgombero dei vecchi arredi e delle macerie in cortile. Tra giugno e luglio saranno infine consegnati tutti i cantieri estivi, per approfittare del periodo di chiusura delle scuole (Com)