Sudafrica: Cyril Ramaphosa presta giuramento come presidente

- Cyril Ramaphosa ha giurato oggi come sesto capo di Stato democraticamente eletto del Sudafrica, promettendo di creare posti di lavoro e combattere la corruzione. Ramaphosa ha prestato giuramento davanti a una folla di circa 32 mila persone in uno stadio di rugby nella capitale, Pretoria. "Oggi la nostra nazione entra in una nuova era di speranza e rinnovamento", ha detto Ramaphosa. "Creiamo un patto per la crescita e le opportunità economiche ... Un patto di uno stato efficiente, capace ed etico. Uno stato che è libero dalla corruzione", ha detto Ramaphosa. La cerimonia è stato l’ultimo atto del processo elettorale iniziato con le elezioni generali dell’8 maggio e proseguito con il giuramento e l’insediamento dei due rami del parlamento (l’Assemblea nazionale e il Consiglio nazionale delle province), avvenuto lo scorso 22 maggio. A differenza di quanto avviene in altre ex colonie e dominazioni britanniche che hanno adottato un sistema di governo parlamentare, il presidente del Sudafrica ricopre contemporaneamente sia i poteri di capo dello Stato sia quelli di capo del governo, oltre che di comandante in capo delle forze armate. Contrariamente ai sistemi presidenziali classici, inoltre, l’elezione del presidente in Sudafrica avviene in parlamento e non per via popolare, il che rende il capo dello Stato sudafricano una figura capace di influenzare la legislatura nella sua veste di leader del partito di maggioranza. (segue) (Res)