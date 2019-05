Trasporti: cantieri M4 aperti a Linate, cronoprogramma rispettato, a giugno arriva primo treno

- Cantieri aperti oggi a Linate, dove i cittadini, numerosi già dalle prime ore della mattina, nell'ambito dell'iniziativa Open House Milano, hanno potuto vedere con i propri occhi lo stato d'avanzamento dei lavori della metropolitana M4. Nel gennaio 2021 aprirà ufficialmente la prima tratta che collegherà l'aeroporto di Linate al passante di Forlanini Fs, per arrivare poi da a Dateo, nella primavera del 2022, e in seguito, a fine 2022 in San Babila. Nell'estate del 2023 ci sarà infine l'apertura dell'intera linea: "Da qui, dall'aeroporto di Linate, in un quarto d'ora i viaggiatori saranno in centro città e questa prima parte sarà già aperta a gennaio 2021 - ha commentato l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli - Attualmente sulla M4 sono quattro le talpe che stanno scavando, siamo arrivati al 70 per cento degli scavi e la parte più impegnativa che affrontiamo è quella del centro storico: le talpe sono a San Babila e stanno scavando. Il cronoprogramma è rispettato. Oggi si vede come la nuova metropolitana sia una realtà per la città". (segue) (Rem)