Trasporti: cantieri M4 aperti a Linate, cronoprogramma rispettato, a giugno arriva primo treno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'infrastruttura, quella della M4, che consentirà anche un accesso maggiore all'area dell'Idroscalo: "Anche grazie a M4 - ha aggiunto Granelli - l'area dell'Idroscalo sarà a portata di mano con il trasporto pubblico, questo vuol dire dotare la città di Milano di un altro spazio per gli eventi, per lo sport e per la natura". Gli investimenti e i lavori legati alla M4 non riguardano solo il capoluogo lombardo ma anche il sistema Paese: "Milano sta lavorando a livello metropolitano e a livello nazionale - ha precisato Fabio Terragni, presidente M4 Spa - perché gli investimenti che si fanno qui, solo i treni valgono 500 milioni di euro, danno lavoro, nel nostro caso, a 600 operai dello stabilimento di Reggio Calabria, e a oltre 1500 operai sui cantieri che vengono da tutta Italia quindi gli investimenti che vengono fatti a Milano sono investimenti che trainano l'intero paese. San Babila inoltre diventerà una sorta di terminal dell'aeroporto, con un collegamento in 13 minuti grazie a treni automatici senza guidatore, con una frequenza di uno ogni 90 secondi". La fermata della metropolitana di Linate avrà dei caratteri distintivi rispetto alla restante parte della linea M4: "Qui è stata fatta una scelta progettuale precisa, che differenzia questa stazione dalle altre. Abbiamo una copertura vetrata che permetterà un'illuminazione naturale nell'atrio. La stazione inoltre, senza uscire all'esterno, sarà collegata con due tapis roulant direttamente con l'aeroporto" ha spiegato Guido Mannella, presidente CMM4 (Salini Impregilo), che ha aggiunto: "Siamo stati a Reggio Calabria con il sindaco per il collaudo del primo treno della linea, che arriverà proprio qui a Linate nel prossimo mese di giugno, dove avremo un foro sulla copertura dell'asta di manovra dove verrà calato il primo treno che andrà in esercizio su questa linea". (Rem)