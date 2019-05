Egitto: premier Madbouli in visita in Sud Africa

- Il primo ministro egiziano, Mustafa Madbouli, ha lasciato il Cairo ieri sera alla volta del Sudafrica per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del neoeletto presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. Il gabinetto del premier egiziano lo ha reso noto tramite una nota. Madbouli partecipa alla cerimonia a nome del presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, che aveva in programma di dare il via ad un tour africano. Tour che è stato annullato per motivi ancora sconosciuti. Oltre alla cerimonia di inaugurazione, al Sisi ha tenuto un discorso televisivo in occasione dell'Africa Day. "Il continente africano si sta muovendo costantemente verso il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile attraverso l'attuazione di un piano ambizioso incarnato nell'agenda del 2063", ha detto al Sisi, anche presidente in carica dell'Unione Africana.(Res)