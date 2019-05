Messico: economia cresce dell'1,2 per cento nel primo trimestre 2019

- L'economia messicana è cresciuta dell'1,2 per cento su base annua nel primo trimestre del 2019, secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di statistica e geografia (Inegi). Tra gennaio e marzo, il settore dei servizi è cresciuto dell'1,9 per cento, il settore agricolo del 5,8, mentre l'attività industriale legata agli Stati Uniti è diminuita dello 0,7 per cento su base annua, si legge in un comunicato di Inegi, secondo cui il prodotto interno lordo è diminuito dello 0,2 per cento nello stesso periodo rispetto al quarto trimestre del 2018. (Mec)