Imprese: Zingaretti su Mercatone Uno, vergognosa gestione governo, non vi lasceremo soli

- Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, commenta il fallimento di Mercatone Uno e attacca il governo. "È una vergogna, una crisi aziendale non può essere gestita in questo modo. Solidarietà ai lavoratori e alle loro famiglie - scrive Twitter - La vita vera demolisce la politica del Governo fatta solo di tweet. Non vi lasceremo soli". (Com)