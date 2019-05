Turchia-Cipro: ministro Akar, continueremo perforazioni nel Mediterraneo orientale

- La Turchia continuerà a condurre attività di perforazione esplorativa per la ricerca di idrocarburi nel Mediterraneo orientale sulla base di un accordo bilaterale stipulato con le autorità della Repubblica Turca di Cipro del Nord (riconosciuta solo da Ankara). Lo ha dichiarato oggi il ministro della Difesa turco, Hulusi Akar, aggiungendo che “la Turchia non sta minacciando nessuno, e continuerà a prendere parte alle consultazioni con le autorità di Atene”. Stando alle informazioni diffuse dalla stampa internazionale, il ministro ha anche affermato che le attività della Turchia nel Mediterraneo orientale sono del tutto legittime, e coerenti con la normativa internazionale. “Abbiamo già ribadito più volte di essere favorevoli alla stabilizzazione della regione e del Mar Egeo, così come sosteniamo l’istituzione di rapporti amichevoli con i paesi che ci sono vicini. Tuttavia, vogliamo la garanzia che i diritti nostri e della comunità turco-cipriota saranno rispettati”, ha aggiunto Akar. (segue) (Tua)