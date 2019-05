Imprese: Salvini su Mercatone Uno, mio impegno personale per soluzione

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, assicura il suo impegno per la vicenda di Mercatone Uno, la catena di negozi di arredamento, che ha dichiarato fallimento lasciando a casa 1.800 dipendenti. "Mi impegnerò personalmente incontrando sindacati, lavoratori, fornitori e proprietà, non si possono lasciare dipendenti a casa senza rispettare gli impegni presi - dice il ministro -. Anche su questo la nuova Europa che nascerà domani dovrà essere più forte nel difendere il lavoro". (Com)