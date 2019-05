Ucraina-Russia: presidente Zelensky, rilascio marinai contribuirebbe a ripristino dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilascio dei marinai ucraini arrestati nel quadro dello scontro avvenuto lo scorso novembre nello stretto di Kerch, sulla base di una richiesta ufficiale avanzata dal Tribunale internazionale per la legge del mare (Itlos) potrebbe essere un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra Mosca e Kiev. Lo ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Potrebbe essere un primo, importante segnale della volontà della autorità russe di porre fine al conflitto con l’Ucraina: il Cremlino ha la possibilità di contribuire in maniera cruciale al ripristino dei negoziati”, si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Facebook del capo dello Stato ucraino. (segue) (Res)