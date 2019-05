Milano: Comune, risolti problemi tecnici, ripristinati servizi anagrafe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati risolti i problemi tecnici che in mattinata avevano causato l'interruzione dei servizi nelle anagrafi comunali. Gli sportelli sono stati riaperti al pubblico e hanno ripreso il regolare funzionamento. Lo comunica in una il Comune di Milano. Vista l'interruzione, gli sportelli delle sedi decentrate saranno aperti oggi e domani fino alle ore 19 con orario continuato. La sede di via Larga resterà aperta oggi fino alle 20 e domani fino alle 23(Com)