Trasporti: Fidato (Sea), riqualificazione terminal Linate per renderlo aeroporto più smart d’Europa

- Rendere lo scalo di Milano-Linate il city airport più smart d’Europa. Questa l’idea alla base della riqualificazione del terminal, spiegata oggi da Alessandro Fidato, airport management director di Sea, durante la giornata di apertura al pubblico dei cantieri della M4 a Linate. “Ci vorranno un paio d’anni per raggiungere questo risultato - ha dichiarato Fidato - Sono investimenti importanti che si aggirano intorno ai 20 milioni di euro ma non saranno gli unici che interesseranno il terminal perché stiamo partendo anche con investimenti di riqualifica architettonica e di design per dare una cifra stilistica omogenea. Ci saranno anche altri investimenti di innovazione tecnologica e di automazione per rendere sempre più veloce il passaggio dei passeggeri all’interno del nostro aeroporto”. (segue) (Rem)