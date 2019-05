Trasporti: Fidato (Sea), riqualificazione terminal Linate per renderlo aeroporto più smart d’Europa (2)

- I lavori di riqualifica del terminal inizieranno il 27 luglio con la chiusura per tre mesi dell’aeroporto di Linate e si completeranno nel gennaio 2021 in concomitanza con l’apertura della nuova stazione della metropolitana: “Realizzeremo la nuova area di sicurezza più smart in Europa, ci auguriamo, per dare ai milanesi un aeroporto che sia sempre più all’altezza della loro città - prosegue Fidato - Parliamo anche dell’utilizzo della tecnologia biometrica all’interno del terminal, che abbatte tutti i gate all’interno dell’aeroporto, tutti i vari passaggi, per renderli molto più veloci. Ci sarà un enrollment iniziale del passeggero in modo tale che in ogni passaggio venga riconosciuto in modo automatico e possa più velocemente raggiungere il gate”. (Rem)