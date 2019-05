Agroalimentare: Coldiretti Lombardia, maltempo rovina piantagioni di pomodoro, nei campi manca 1 piantina su 3

- Il maltempo "taglia" il pomodoro lombardo: le piogge e la grandine dell'ultimo periodo hanno rallentato le operazioni nei campi dove manca una piantina su tre, mentre quelle già messe a dimora soffocano per la troppa acqua accumulata nei terreni. Una situazione – afferma la Coldiretti Lombardia in vista della nuova perturbazione annunciata per i prossimi giorni – frutto di questa pazza primavera che rischia di compromettere la produzione finale. "Quest’anno con i trapianti siamo in ritardo di almeno due settimane – spiega Davide Rocca, tecnico del Consorzio Casalasco del Pomodoro, la prima realtà italiana nella coltivazione, produzione e trasformazione del pomodoro – Le zone più interessate sono quelle tra Cremona e Mantova. Rischiamo una raccolta posticipata”. (segue) (Com)