Aeroporti: Prestigiacomo (Fi), urgente fare chiarezza su nomine Cda società gestione scalo Catania

- Stefania Prestigiacomo, deputato di Forza Italia ha presentato una interpellanza urgente sulle procedure di nomina, da parte della Camera di Commercio del Sud est Sicilia, dei membri del Consiglio di amministrazione della Sac, la società partecipata che gestisce l'aeroporto di Catania. "Ci sono una serie di incongruenze e di reiterate irregolarità ravvisate dal Codacons che è necessario e urgente chiarire. È indispensabile garantire - prosegue la parlamentare - trasparenza e linearità in questa delicata fase che accompagnerà la più grande privatizzazione mai fatta dalla Regione Sicilia. La privatizzazione della Sac, come è noto, è da anni al centro di polemiche che, tra l'altro, hanno visto un accorpamento mai voluto, nei termini in cui è avvenuto, delle Camere di Commercio di Siracusa, Ragusa e Catania. Le quote dell'aeroporto detenute prima dalle 3 Camere di Commercio Siracusa Ragusa e Catania sono oggi maggioranza e sotto l'unico controllo della Camera di Commercio del Sud Est. Pertanto occorre che gli organi preposti verifichino le anomalie segnalate dal Cosacons al più presto. Risulta grave, ad esempio, che l'accesso agli atti - ottenuto dal Codacons - abbia riguardato soltanto le delibere in oggetto e non i curricula dei candidati. Chiediamo che sia fatta luce- conclude l'on Prestigiacomo- in tempi brevissimi su tutti i punti sollevati".(Com)