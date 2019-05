Libia: al-Juwaili, la battaglia contro Haftar è nelle ultime fasi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante della zona militare occidentale del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Osama Al-Juwaili, ha detto che la battaglia contro le forze di Khalifa Haftar a Tripoli ha raggiunto le sue fasi finali, aggiungendo che le forze governative hanno contenuto l'attacco e poi lo hanno respinto. "Ciò che Haftar fa col suo attacco a Tripoli non si basa su regole militari ma piuttosto con la forza, sulla regola delle bande armate che hanno visto corpi mutilati e bombardamento di civili con razzi Grad". Al-Juwaili ha aggiunto. Per l’ufficiale è sbagliato definire le forze sotto il comando del Consiglio presidenziale come milizie. Costruire lo stato libico e le sue istituzioni militari e di polizia necessità una stabilità relativa: il Consiglio presidenziale e le sue istituzioni hanno avviato questo processo prima dell'attacco a Tripoli attraverso accordi di sicurezza". Al-Juwaili è stato nominato dal premier Fayez Al-Sarraj come comandante della sala operativa principale per respingere l'attacco di Haftar su Tripoli.(Lit)