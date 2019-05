Sicurezza: rubò 250 euro in una farmacia a Torino, preso

- E' stato individuato l'uomo di origine rumena che il 5 aprile scorso si era reso protagonista di un furto presso una farmacia del quartiere San Secondo, a Torino. Mentre lui si trovava in negozio, un suo connazionale era rimasto all’esterno con funzioni da palo. Approfittando di un breve momento in cui i dipendenti della farmacia si trovavano lontani dal bancone per servire dei clienti, il giovane, chinatosi in modo da non farsi vedere, aveva rubato dalla cassa la somma di 250 euro e si era allontanato velocemente. Gli agenti del Commissariato San Secondo erano intervenuti sul posto ed avevano acquisito le immagini della telecamera di video-sorveglianza, attraverso le quali avevano individuato l’autore: si tratta di un minorenne, già pregiudicato per la medesima tipologia di reati, residente al campo nomadi di via Germagnano. Dopo circa un mese, il personale del Commissariato presente in Questura per motivi di servizio, ha riconosciuto il giovane, che in quel momento si trovava in stato d’arresto per un furto con destrezza. Nella circostanza, gli è contestato anche il furto in farmacia dello scorso 5 Aprile. A quel punto, il giovane ha ammesso le proprie responsabilità. Pertanto, è stato anche denunciato per furto in concorso in trascorsa flagranza. (Rpi)