Cusano Milanino: uomo ucciso in cortile della casa dell'ex, indagano Cc

- Un uomo di 43 anni è morto all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato al fianco da un altro uomo mentre si trovava nel cortile della casa dove vive l'ex fidanzata. È successo sabato mattina intorno alle 11 in via Buffoli a Cusano Milanino, nel Milanese. Secondo una primissima ricostruzione sembra che la vittima, l'ex della donna, si sia introdotto nella proprietà e a seguito di un litigio sia stato ferito dall'altro uomo (non è ancora chiaro se si tratti dell'attuale fidanzato o di un amico di lei). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. (Rem)