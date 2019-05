Milano: spacciavano ecstasy a comunità cinese, presa coppia di fidanzati con 1526 pasticche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo cinese di 18 anni e la sua fidanzata, una connazionale di 21, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio perché trovati in possesso di 1526 pasticche di ecstasy e 300 grammi di ketamina destinati alla comunità cinese. Nella tarda mattinata di venerdì gli investigatori della squadra mobile hanno rintracciato la coppia in via Paolo Sarpi, quartiere Chinatown, e li hanno seguiti fino al loro appartamento in via Plana, traversa di viale Certosa. Da un controllo dell’abitazione, in un cassetto di un comodino, i poliziotti hanno trovato le pasticche, su cui sopra era impresso il simbolo del marchio Rolex, per un peso totale di 600 grammi e 8 involucri contenenti 300 grammi di ketamina. La ragazza, in Italia da 8 anni ha precedenti per furto, mentre il 18enne, nel nostro Paese da 2 anni, era stato arrestato lo scorso febbraio per tentato omicidio nel corso di una rissa in via Padova. (Rem)