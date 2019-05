Commercio: Mercatone Uno dichiara fallimento, i 1.800 dipendenti lo scoprono dai social

- Chiude per fallimento Mercatone Uno, la catena di negozi di arredamento con 55 punti vendita in Italia. I dipendenti lo hanno scoperto nella notte, con un passaparola su Facebook. Nessun preavviso, nessuna comunicazione per i 1800 impiegati nelle diverse sedi dell'azienda quindi, tanto meno per i clienti che stamattina hanno trovato sbarrate le porte dei punti vendita. "Non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'azienda", ha spiegato Luca Chierici, segretario della Filcams di Reggio Emilia in una nota. Venerdì la Shernon Holding Srl, che aveva acquisito i 55 punti vendita ad agosto dello scorso anno e circa un mese fa aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. Per il 30 maggio era stato convocato al ministero dello Sviluppo economico il tavolo di crisi su per studiare un piano di salvataggio per l'azienda. (Rin)