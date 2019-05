Albania: proteste opposizione, Osce condanna atti violenza di sabato 11 maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle difficoltà che stanno caratterizzando da settimana il contesto politico dell’Albania, si è espresso anche il sottosegretario tedesco agli Affari europei, Michael Roth, che il 15 maggio ha definito “assolutamente inaccettabile” l’utilizzo della “violenza come strumento di democrazia e politica”. In un’intervista all’emittente “Deutsche Welle” in cui ha commentato le proteste dell’11 maggio, sfociate in atti violenti con lanci di bombe molotov e scontri con la polizia, Roth ha ribadito di "essere molto preoccupato della situazione politica in Albania e nello stesso tempo anche della responsabilità dell'opposizione per la violenza. Mi aspetto – ha aggiunto – che l'opposizione reagisca nella dovuta maniera". Sugli atti di violenza registrati sabato 11 maggio ci sono state numerose reazioni dalle ambasciate degli alcuni importanti paesi dell'Unione europea, tra cui l'Italia, la Germania e il Regno Unito, oltre alla sede diplomatica Usa, ad alcuni europarlamentari e ai massimi dirigenti delle istituzioni dell'Osce. (segue) (Alt)