Albania: proteste opposizione, Osce condanna atti violenza di sabato 11 maggio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il parlamento è il luogo dovuto dove si svolgono i dibattiti critici. Non si può sfuggire a questa responsabilità", ha aggiunto il sottosegretario tedesco agli Affari europei, il quale è andato anche oltre mentre ha dichiarato che "ho l'impressione che l'opposizione non sia per niente interessata che l'Albania aderisca all'Unione europea e sta seguendo una politica ostruttiva e irresponsabile, ai danni del popolo albanese. Ciò non è accettabile", ha sottolineato, aggiungendo che "se i cittadini criticano il loro governo, o i parlamentari, ciò va preso seriamente. Nessuno di noi sta cercando di rendere più bella la situazione in Albania. Ma queste esplosioni di violenza non potranno diventare una normalità, né in Albania, né in qualsiasi altro paese dell'Europa", ha notato Roth. (segue) (Alt)