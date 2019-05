Albania: proteste opposizione, Osce condanna atti violenza di sabato 11 maggio (5)

- Al momento non si vede nessuna via d'uscita dalla crisi politica. Il 14 maggio, il premier albanese Rama ha detto di essere disposto a dialogare con l'opposizione, ma non di avviare negoziati per rinviare le amministrative del prossimo 30 giugno. In una conferenza stampa con i giornalisti, Rama ha sottolineato che "il dialogo è insostituibile nel processo di convivenza democratica in un paese normale basato sul voto. Tanto più in questa situazione. L'opposizione ha già perso il treno delle amministrative, ma si possono discutere tante altre cose e tante riforme di cui il paese ha bisogno. Poi il treno delle politiche del 2021 arriva presto, non dimentichiamocelo", ha detto Rama. L'opposizione ha posto però quale "una condizione non negoziabile per la soluzione della crisi politica" proprio le dimissioni di Rama. (segue) (Alt)