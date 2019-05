Roma: martedì a Villa Doria Pamphili la Polizia incontra gli studenti per "una giornata al parco della legalità"

- Si terrà martedì prossimo, nei giardini di Villa Doria Pamphili, "Una giornata al parco della legalità". L'iniziativa del 28 maggio, a partire dalle ore 9, vedrà la partecipazione di numerosi studenti, di varie fasce d'età, appartenenti ad alcuni degli istituti scolastici della Capitale che quest'anno hanno collaborato fattivamente nel progetto "Scuole Sicure". Il parco farà da cornice ad una serie di spazi espositivi dedicati alle varie articolazioni della Polizia di Stato e nel corso della mattinata ci saranno continue esibizioni, volte a far conoscere ai numerosi ragazzi presenti in loco il prezioso lavoro che quotidianamente svolgiamo. In particolare, saranno presenti le squadre cinofile, gli artificieri, gli atleti del gruppo Fiamme Oro, la fanfara a cavallo della Polizia di Stato, i mezzi e il personale del reparto mobile, della Polizia scientifica, della Polizia postale e della Polizia stradale. Nell'ambito della campagna "Questo non è amore" sarà presente il Camper rosa, con una squadra multidisciplinare di investigatori, medici, psicologi, operatrici della squadra mobile, della squadra volanti e della divisione anticrimine. Nozioni di primo soccorso con manovre di rianimazione cardiopolmonare, uso del defibrillatore - con esempi di disostruzione delle vie aree -, saranno mostrate ai ragazzi dal personale medico della Polizia di Stato. Nell'ambito della manifestazione interverranno i ragazzi del teatro "Stabile dei giovani", diretto da Ornella Cerro e Piermarco Venditti, che terranno uno spettacolo indirizzato a diverse fasce d'età, dal titolo "Via d'uscita", ove verrà affrontata la delicata tematica del bullismo e del cyberbullismo. Verranno inoltre consegnati degli attestati di partecipazione ai riferenti del progetto "Scuole Sicure" dei singoli istituti coinvolti, nonché dei riconoscimenti agli operatori di Polizia che si sono distinti per l'entusiasmo profuso nel progetto. Alle 12 ci sarà l'esibizione della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato. Tra le cariche istituzionali interverranno il capo della Polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Franco Gabrielli ed il questore di Roma Carmine Esposito, mentre, tra le personalità del mondo dello spettacolo saranno presenti gli attori Giuseppe Fiorello e Simona Izzo. (Rer)