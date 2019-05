Milano: picchiati e rapinati di 12 euro in zona Navigli, si cerca gruppo di 5 persone

- Due ragazzi di 25 anni sono stati picchiati e rapinati del cellulare e 12 euro da un gruppo di 5 uomini - descritti come di origini nordafricane - in via Tortona all’1.40 di sabato notte. I due amici sono stati accerchiati nella via in zona Navigli dal gruppo e dopo che uno dei dei due è stato colpito al petto da un pugno hanno dovuto consegnare lo smartphone e tutti i soldi che avevano, ovvero 12 euro. Le vittime hanno chiamato il 112 ma hanno poi rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Agli agenti i due ragazzi hanno fornito una descrizione dei loro aggressori, che non sono ancora stati individuati. (Rem)