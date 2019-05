Brasile: ministro Economia, pronto a lasciare senza approvazione riforma finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha dichiarato che potrebbe lasciare la carica se la riforma del sistema di sicurezza sociale non sarà approvata. Guedes, considerato il guru economico e il braccio destro del presidente Jair Bolsonaro dalla campagna presidenziale, ha dichiarato al quotidiano locale "Veja" che non potrebbe rimanere ministro senza l'approvazione della riforma. "Se io sono l'unico che vuole la riforma, farò i bagagli e andrò a casa", ha detto Guedes, secondo cui il deficit del sistema di sicurezza sociale è come "un buco nero che inghiotte tutto". "L'economia del paese potrebbe collassare entro il prossimo anno se la riforma non fosse approvata", ha aggiunto. (Brb)