Roma: nonostante divieto di avvicinamento torna a casa della madre per estorcerle soldi, arrestato

- Si presenta a casa della madre malgrado il divieto di avvicinamento: 39enne romano arrestato per estorsione. A maggio era stato emesso nei confronti del 39enne un divieto di avvicinamento alla madre e all'attuale marito della donna perché M.M., dopo aver estorto denaro alla coppia, era stato arrestato. Ieri sera, malgrado il divieto, si è ripresentato a casa della madre in zona Borghesiana, ed ha iniziato a citofonare ripetutamente al portone di casa. Quando ha visto che nessuno apriva il cancello, ha preso a calci il portone esterno e poi, dopo aver scavalcato il muro di cinta, si è diretto verso una porta secondaria che permette l'accesso alla cucina colpendola prima con calci e pugni e poi lanciando contro una bottiglia in vetro. Non contento, probabilmente utilizzando un grimaldello, ha tentato di forzare la serratura della porta procurandosi delle lesioni. Nonostante la coppia lo avesse invitato ad andarsene, l'uomo ha continuato a fare richieste di denaro con minacce verbali di aggressione fisica se non avesse ottenuto quanto richiesto. Già in passato, come poi raccontato dalla vittima, era stata costretta a subire continue angherie da parte del figlio e ad assecondare le sue continue richieste di soldi. All'arrivo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino, l'uomo, è stato trovato in evidente stato di agitazione e con una bottiglia di vetro rotta tra le mani. Bloccato dai poliziotti, è stato assicurato nell'auto di servizio dove, ha continuato a minacciare la coppia. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato arrestato per estorsione. (Rer)