Bulgaria-Germania: premier Borisov, rapporti eccellenti e di importanza strategica

- I rapporti bilaterali tra Bulgaria e Germania sono eccellenti e di importanza strategica. Lo ha dichiarato il capo del governo di Sofia, Bojko Borisov, durante il suo incontro di oggi a Monaco con il governatore della Baviera, Markus Soder. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia “Sofia News Agency”, il colloquio di oggi, incentrato sulla discussione di una serie di questioni economiche e finanziarie, rappresenta il proseguimento dell’incontro che Borisov e Soder hanno avuto in Bulgaria ad inizio maggio. “Ci aspettiamo che la cooperazione in ambito economico si rafforzi ulteriormente nel prossimo futuro: la fiducia degli investitori tedeschi nel nostro mercato e nelle nostre aziende è molto importante per noi, e ci stiamo impegnando per essere all’altezza delle aspettative”, ha detto il premier, aggiungendo che i rapporti della Bulgaria con la Baviera sono più dinamici e consolidati di quelli con tutte le altre regioni tedesche. “Dobbiamo fare il possibile per promuovere l’innovazione nel quadro dei processi produttivi, per aumentare il valore aggiunto e sostenere lo sviluppo tecnologico”, ha aggiunto Borisov, ribadendo quanto sia importante per il governo di Sofia far arrivare i prodotti bulgari all’interno dei settori di punta nel mercato della Baviera, come l’elettronica, l’industria chimica, l’agricoltura o il comparto automobilistico. (segue) (Bus)