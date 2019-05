Bulgaria-Germania: premier Borisov, rapporti eccellenti e di importanza strategica (2)

- Il primo ministro bulgaro ha poi ribadito che il paese ha avviato una serie di iniziative tese a rendere il mercato nazionale più attraente per gli investitori stranieri, attraverso alcune riforme nel settore dell’istruzione e della formazione dei dipendenti, una riduzione degli oneri amministrativi e lo sviluppo delle zone industriali. “Non abbiamo bisogno di slogan, ma di sicurezza, salari più elevati, investimenti e industrializzazione”, ha dichiarato Borisov ai giornalisti al termine del colloquio, elogiando l’apertura di un gran numero di fabbriche tedesche, soprattutto nel settore automotive, in Bulgaria. “Abbiamo contatti costanti su una serie di questioni: ci stiamo impegnando per avvicinare il più possibile le nostre economie”, ha concluso il premier, sottolineando infine l’amicizia che contraddistingue i rapporti tra la Bulgaria e le altre regioni della Germania. (Bus)