Libia: Tunisia, la crisi libica rischia di trasformarsi in guerra civile

- Il ministro degli Esteri tunisino, Khemaies Jhinaoui, ha detto che la crisi libica "sta iniziando a trasformarsi in guerra civile", parlando dell'assenza di un governo centrale in grado di assumere il controllo del paese. In un'intervista rilasciata ierial quotidiano franco-svizzero "La Liberté", Jhinaoui ha avvertito che ciò che sta accadendo in Libia è "molto pericoloso", in riferimento agli scontri in corso a Tripoli tra le forze del Governo di accordo aazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna). Ha detto il capo della diplomazia tunisina che la crisi in Libia "ha iniziato a trasformarsi in guerra civile", sottolineando che la situazione libica "influenza direttamente la situazione in Tunisia". Il ministro tunisino ha sottolineato che il suo paese è in contatto con tutte le parti in Libia ed è pronto ad aiutare i libici a uscire dall'attuale crisi. (Lit)