Marocco: re Mohammed VI atteso a Tetouan

- Il re del Marocco, Mohammed VI, è atteso alla fine di questa settimana a Tetouan per una visita di diversi giorni durante i quali il sovrano si occuperà in particolare dei progetti di sviluppo in questa regione del nord del paese. La città con il simbolo della colomba "si prepara ad accogliere calorosamente il sovrano oggi", riporta la stampa locale. Il monarca, in qualità di leader religioso, potrebbe presiedere sabato 1 giugno alla cerimonia religiosa di Laïlat El Kadr, la notte del Destino, che corrisponde al 26 ° giorno del Ramadan. L'ultima visita, ad oggi, il sovrano nella regione di Tetouan risale allo scorso agosto. (Res)