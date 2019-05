Saluzzo: spaccio di cocaina, due arresti a Saluzzo (Torino)

- I carabinieri della compagnia di Saluzzo (Torino) hanno arrestato un giovane albanese dimorante a Savigliano, i cui movimenti sospetti erano stati documentati dai Carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, poiché in più occasioni era stato notato in Saluzzo ed altri comuni limitrofi, in prossimità di luoghi notoriamente frequentati da persone dedite al consumo di stupefacenti. Nei giorni scorsi i militari hanno pertanto deciso di eseguire a Savigliano una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, con l’ausilio delle unità cinofile dei Carabinieri di Volpiano. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti circa due grammi di cocaina ben occultata, unitamente a vario materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente, tra cui un bilancino di precisione. Ma la scoperta più sorprendente è stata quella fatta nella cucina dell’abitazione: nascosta in un guanto da forno, i militari hanno trovato una pistola a tamburo di piccole dimensioni, caricata con 5 proiettili e pronta all’impiego. In un vano posto sul balcone, inoltre, sono state rinvenute altre munizioni dello stesso calibro. (segue) (Rpi)