Saluzzo: spaccio di cocaina, due arresti a Saluzzo (Torino) (2)

- Per l’uomo è scattato l’arresto con le accuse di detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato contestualmente condotto presso il suo domicilio, in regime di arresti domiciliari. Successivamente comparso dinanzi al GIP del Tribunale di Cuneo, il suo arresto è stato convalidato. Sull’arma rinvenuta saranno effettuati accertamenti finalizzati a stabilirne l’eventuale provenienza furtiva e la reale idoneità a recare offesa alla persona. Un altro giovane della provincia di Cuneo è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Saluzzo, poiché sorpreso nell’atto di cedere ad una persona del saluzzese della sostanza stupefacente. E’ successo infatti che i Carabinieri, durante uno specifico servizio antidroga nel centro urbano di Saluzzo, nel notare un sospetto aggirarsi in macchina nei pressi di un bar del luogo, decidevano di seguirlo per capire quali fossero le sue intenzioni. Dopo vari giri, soste e telefonate, l’uomo usciva dall’autovettura e si recava guardingo verso un locale pubblico. Qui lo attendeva un'altra persona che gli faceva segno di avvicinarsi e seguirla. Ne seguiva uno scambio di banconote e, subito dopo, l’uomo a bordo dell’auto si allontanava frettolosamente. (segue) (Rpi)